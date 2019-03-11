2019-03-11T14:45:14+03:00
Общество

Какие УК Тулы плохо чистят дворы от снега и льда

Виктория ЯКУШИНА
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УАТН ежедневно проводит рейды по обследованию придомовых территорий и крыш МКД в Туле.

За прошлую неделю в будни было обследовано 337 территории, выявлено 37 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства МО город Тула:

неудовлетворительная расчистка от снега и наледи дворовых территорий – 24 нарушения (Вертикаль – 10, Восход – 3, Рэмс- 2, остальные УК по одному нарушению), выдано 24 требования, из них 14 исполнено, 10 не исполнено в срок, направлены уведомления на составление протоколов (все – на УК Вертикаль). Составлено 5 протоколов (УК Вертикаль – 4,УК Орион –1);

неудовлетворительная очистка кровель от снега и наледи (сосулек) – 13 нарушений (Восход – 10, 21 век – 2, Наш Дом - 1) выдано 13 требований из них 8 исполнено, 5 не исполнено в срок, направлены уведомления на составление протоколов (все по УК Восход).

Проведена одна внеплановая проверка в рамках муниципального жилищного контроля по обращениям граждан по вопросу протечки кровли в отношении УК «Астек», выдано предписание на устранение нарушений.

За период с 4 по 7 марта административными комиссиями было наложено штрафов на управляющие компании (Альянс, РЭМС, Орион, ЖЭК Тульский Дом, УправСити) на сумму 1 429 000 руб., взыскано 30 000 руб. По остальным материалам период добровольной оплаты не истек.

В ходе контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов на предмет уборки прилегающих территорий от снега и наледи, а также снежно-ледяных образований на крышах обследовано 94 субъекта. Выявлено одно нарушение (ул. Смидович, 12), выдано требование, которое исполнено.

Главными управлениями по территориальным округам города Тулы также осуществлялся мониторинг скатных кровель на предмет наличия сосулек: обследовано 1325 зданий, выявлено 16 нарушений, выдано 16 требований, 8 исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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