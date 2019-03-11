2019-03-11T14:33:59+03:00
Происшествия

Нашли по соцсетям: в Туле арестовали водителя авто с чрезмерной тонировкой

В Госавтоинспекции продолжают работу по установлению и подтверждению фактов нарушения указанным водителем действующего законодательства
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области нашли в сети видеоролик, на котором запечатлен автомобиль «Мерседес-Бенц» с сильной тонировкой стекол.

Поскольку он мог передвигаться по автодорогам региона, создавая угрозу безопасности граждан и нарушая закон, полицейские начали его поиск.

Нашлись машина и ее хозяин в Туле. Правоохранители остановили авто для проверки, и предположение о нарушениях подтвердилось. На авто была чрезмерная тонировка, а также были нарушены правила установки государственных регистрационных знаков.

Водителю - 25-летнему жителю областной столицы - выдали требование устранить нарушения.

Как показало время, мужчина этого не сделал. Спустя несколько дней сотрудники ДПС снова остановили нарушителя, так как перемещение его по проезжей части было опасным для других участников движения.

Из-за невыполнения водителем выданного ранее требования он был доставлен в суд, который назначил водителю наказание в виде 3 суток административного ареста.

В Госавтоинспекции продолжают работу по установлению и подтверждению фактов нарушения указанным водителем действующего законодательства. Кроме того, продолжается постоянный мониторинг сети Интернет с целью выявления нарушений всеми участниками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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