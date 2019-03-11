За выходные телефонные мошенники обманули троих туляков на 219 тысяч рублей
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За выходные дни трое жителей Тульской области стали жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники позвонили гражданам, обманным путем выяснили реквизиты карт и списали с них средства.
Со счета 61-летней тулячки было списано 15 000 рублей, 39-летнего жителя областной столицы - 194 тысячи рублей, 72-летней жительницы Новомосковска - 10 000 рублей.
- Важно помнить, что работникам банка запрещено выяснять реквизиты карт владельцев. Все попытки узнать эти сведения по телефону являются противоправными, а владельцы карт рискуют стать жертвами мошенников, - отметили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU