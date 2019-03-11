В ДТП с "Тойотой" и "Шевроле" в Узловой пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-11T12:57:36+03:00

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10 марта 2019 года, в 06:55 на улице Заводской в городе Узловая Тульской области произошло ДТП.

46-летняя женщина на автомобиле «Chevrolet Niva», по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Toyota Camry», под управлением мужчины 49 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Сhevrolet» и два пассажира автомобиля «Toyota» - женщина 46 лет и 11-летний мальчик. Последний получил различными телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

В момент происшествия ребенок находились на заднем сидении автомобиля, пристегнутый ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU