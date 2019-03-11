2019-03-11T12:57:36+03:00
Происшествия

В ДТП с "Тойотой" и "Шевроле" в Узловой пострадал ребенок

Он получил различными телесные повреждения
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:

10 марта 2019 года, в 06:55 на улице Заводской в городе Узловая Тульской области произошло ДТП.

46-летняя женщина на автомобиле «Chevrolet Niva», по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Toyota Camry», под управлением мужчины 49 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Сhevrolet» и два пассажира автомобиля «Toyota» - женщина 46 лет и 11-летний мальчик. Последний получил различными телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

В момент происшествия ребенок находились на заднем сидении автомобиля, пристегнутый ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: будет организован подвоз воды
За неделю в Туле вывезли более 8 000 кубометров снега
Со 2 апреля на трех улицах Тулы частично запретят остановку и стоянку
В Туле мужчина насмерть забил незнакомца бейсбольной битой
На месте коммунальной аварии в Пролетарском округе в яму провалился трактор
Какие УК Тулы плохо чистят дворы от снега и льда
Нашли по соцсетям: в Туле арестовали водителя авто с чрезмерной тонировкой
За выходные телефонные мошенники обманули троих туляков на 219 тысяч рублей
Как домино: на Льва Толстого в Туле произошло ДТП с четырьмя авто
В Тульской области "Ниссан" протаранил снежный бруствер: пострадали дети
Под Тулой машина сбила двух женщин: водитель скрылся с места ДТП
Под Тулой "Тойота" врезалась в столб: один погиб, двое пострадали
Пожарная небезопасность за 82 бутылки: в Туле сотрудники МЧС обвиняются во взяточничестве
В Тульской области проходит акция «День донорского совершеннолетия»
Тула вошла в ТОП-10 городов, популярных для недорогих весенних путешествий
Колотил все подряд: ночью в Туле пьяный мужчина избил пять автомобилей
Туляки жалуются на работу маршруток №№ 15, 37, 40к и 51
В Пролетарском округе Тулы устраняют аварийную ситуацию на сети водоснабжения