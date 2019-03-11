Как домино: на Льва Толстого в Туле произошло ДТП с четырьмя авто

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-11T12:53:55+03:00

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9 марта 2019 года, в 20:35 на улице Льва Толстого в Туле произошло ДТП.

30-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Lancer», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и влетел в стоящий на светофоре автомобиль «Skoda Rapid», под управлением мужчины 40 лет.

Тот в свою очередь протаранил стоящий автомобиль «Kia Serato», за рулем которого был мужчина 48 лет.

От удара последний врезался в стоящий автомобиль «Kia Ceed», под управлением женщины 30 лет.

В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля «Skoda», двое из которых несовершеннолетние мальчики 12 и 8 лет. Они после оказания медицинской помощи были отпущены.

В момент происшествия дети находились на заднем сидении автомобиля, пристегнутые ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU