В Тульской области "Ниссан" протаранил снежный бруствер: пострадали дети

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-11T12:49:15+03:00

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9 марта 2019 года, в 19:50 на 49-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск (новое направление)» Новомосковского района Тульской области произошло ДТП.

41-летний мужчина на автомобилем «Nissan Tiida», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и влетел в снежный бруствер, после чего перевернулся на проезжей части.

В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля «Nissan». Двое из них - несовершеннолетние 11-летняя девочка и 12-летний мальчик.

Первая получила травмы и была госпитализирована. Она в момент происшествия сидела на заднем сидении автомобиля и не была пристегнута ремнем безопасности.

Мальчик же получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущен. В момент автоаварии он сидел на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU