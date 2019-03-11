Под Тулой машина сбила двух женщин: водитель скрылся с места ДТП
Аравоохранители разыскивают водителя-беглеца
Фото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:
8 марта 2019 года, в 19:45 на улице Советской города Алексина Тульской области произошло ДТП.
Неизвестный водитель на авто сбил двух пешеходов - женщин 56 и 46 лет. После удара водитель с места происшествия уехал.
В результате ДТП в Тульской области пострадала 56-летняя женщина. Она с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.
В настоящее время правоохранители разыскивают водителя-беглеца
ИСТОЧНИК KP.RU