Под Тулой машина сбила двух женщин: водитель скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-11T12:43:16+03:00

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8 марта 2019 года, в 19:45 на улице Советской города Алексина Тульской области произошло ДТП.

Неизвестный водитель на авто сбил двух пешеходов - женщин 56 и 46 лет. После удара водитель с места происшествия уехал.

В результате ДТП в Тульской области пострадала 56-летняя женщина. Она с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

В настоящее время правоохранители разыскивают водителя-беглеца

ИСТОЧНИК KP.RU