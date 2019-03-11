Под Тулой "Тойота" врезалась в столб: один погиб, двое пострадали

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-11T12:39:13+03:00

Изменить размер текста: A A

7 марта 2019 года, в 19:50 на 154-ом километре автодороги М-2 «Крым» Ясногорского района Тульской области произошло ДТП.

27-летний молодой человек на автомобиле «Toyota Crown», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в препятствие - опору линии электропередачи. После удара он съехал в кювет.

В результате ДТП в Тульской области погиб пассажир автомобиля «Toyota» - молодой человек 29 лет.

Также пострадали два его пассажира - 41-летняя женщина (с травмами различной степени тяжести госпитализирована) и девушка 29 лет, которой оказали медпомощь на месте и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU