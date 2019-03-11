Пожарная небезопасность за 82 бутылки: в Туле сотрудники МЧС обвиняются во взяточничестве
В региональном СУ СКР завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух сотрудников ГУ МЧС России по Тульской области. 40-летний замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Пролетарскому округу) и его 33-летний начальник обвиняются во взяточничестве.
Как выяснилось, в декабре 2017 года 40-летний обвиняемый распорядился о проведении внеплановой проверки одного из кафе в Пролетарском округе Тулы, в связи с поступившим обращением о фактах нарушения пожарной безопасности в указанном заведении.
Проверка выявила нарушения, и об этом мужчина сообщил своему начальнику - 33-летнему обвиняемому. Поразмыслив, они договорились получить взятку с представителя кафе, а взамен не привлекать его к административной ответственности.
Так, 12 декабря 2017 года, 40-летний обвиняемый вызвал в свой служебный кабинет представителя общепита и сообщил о выявленных в ходе проверки нарушениях.
После они прошли в кабинет к 33-летнему обвиняемому, где последний предложил за взятку в виде алкоголя не привлекать ответственных лиц к административной ответственности.
Представитель кафе согласилась на условия, и уже 15 декабря 2017 года передала 40-летнему обвиняемому 48 бутылок алкоголя. В свою очередь обвиняемый выписал административный штраф за одно из выявленных нарушений и предписание по устранению данного правонарушения.
В февраля 2018 года 33-летний мужчина вновь организовал инспекцию в кафе, чтобы проверить исполнение ранее выданного предписания. Его заместитель - 40-летний обвиняемый - наведался в кафе, и снова нашел выявленные ранее многочисленные нарушения.
Женщина согласилась снова передать взятку алкоголем (на этот раз 34 бутылки) за не привлечение ее к административной ответственности. 18 апреля 2018 года при передаче взятки 40-летний обвиняемый был пойман сотрудниками регионального УФСБ России.
В настоящее время обвиняемые заключены под стражу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU