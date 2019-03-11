Тула вошла в ТОП-10 городов, популярных для недорогих весенних путешествий

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-11T12:10:21+03:00

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Определены самые популярные города страны для недорогих весенних поездок с проживанием до двух тысяч рублей в сутки, сообщает Tvil.ru. В первую десятку вошла и Тула.

В основном туристы бронируют отели на период от 1,5 до 5 суток и тратят на проживание от 1,1 до 1,8 тысяч рублей в сутки.

Топ-10 городов для недорогих путешествий весной-2019:

Казань - 1,7 тысяч рублей в сутки/ 3,5 суток

Краснодар - 1,6 тысяч рублей/ 2 суток

Екатеринбург - 1,3 тысячи рублей/ 3 суток

Калининград - 1,2 тысячи рублей/ 5 суток

Симферополь - 1,3 тысяч рублей/ 1,5 суток

Тверь - 1,5 тысяч рублей/ 1,5 суток

Барнаул - 1,1 тысяч рублей/ 2 суток

Тула - 1,5 тысяч рублей/ 3 суток

Тюмень - 1,7 тысяч рублей/ 2 суток

Новосибирск - 1,8 тысяч рублей/ 3 суток

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Отметим, что рейтинг подготовлен по данным броней отелей туристами для проживания с 11 марта по 30 апреля 2019 года. В рейтинг не включены курортные города.

ИСТОЧНИК KP.RU