Тула вошла в ТОП-10 городов, популярных для недорогих весенних путешествий
Определены самые популярные города страны для недорогих весенних поездок с проживанием до двух тысяч рублей в сутки, сообщает Tvil.ru. В первую десятку вошла и Тула.
В основном туристы бронируют отели на период от 1,5 до 5 суток и тратят на проживание от 1,1 до 1,8 тысяч рублей в сутки.
Топ-10 городов для недорогих путешествий весной-2019:
Казань - 1,7 тысяч рублей в сутки/ 3,5 суток
Краснодар - 1,6 тысяч рублей/ 2 суток
Екатеринбург - 1,3 тысячи рублей/ 3 суток
Калининград - 1,2 тысячи рублей/ 5 суток
Симферополь - 1,3 тысяч рублей/ 1,5 суток
Тверь - 1,5 тысяч рублей/ 1,5 суток
Барнаул - 1,1 тысяч рублей/ 2 суток
Тула - 1,5 тысяч рублей/ 3 суток
Тюмень - 1,7 тысяч рублей/ 2 суток
Новосибирск - 1,8 тысяч рублей/ 3 суток
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток
Отметим, что рейтинг подготовлен по данным броней отелей туристами для проживания с 11 марта по 30 апреля 2019 года. В рейтинг не включены курортные города.
ИСТОЧНИК KP.RU