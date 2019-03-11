Колотил все подряд: ночью в Туле пьяный мужчина избил пять автомобилей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-11T11:49:20+03:00

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В Туле полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в умышленном повреждении пяти автомобилей.

Как выяснилось, среди ночи пьяный 33-летний мужчина был неподалеку от собственного дома, во дворе многоэтажки на улице Бондаренко. Там он внезапно начал бить чужие машины - все подряд. Его удары по капотам и багажникам наносили повреждения авто.

В результате мужчина нанес ущерб владельцам пяти авто – «БМВ», «Мицубиси», «Киа Рио», «Пежо» и «Лада Гранта».

Очевидцы происшествия вызвали полицию, и незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники УМВД России по городу Туле задержали подозреваемого.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU