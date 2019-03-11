Колотил все подряд: ночью в Туле пьяный мужчина избил пять автомобилей
В Туле полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в умышленном повреждении пяти автомобилей.
Как выяснилось, среди ночи пьяный 33-летний мужчина был неподалеку от собственного дома, во дворе многоэтажки на улице Бондаренко. Там он внезапно начал бить чужие машины - все подряд. Его удары по капотам и багажникам наносили повреждения авто.
В результате мужчина нанес ущерб владельцам пяти авто – «БМВ», «Мицубиси», «Киа Рио», «Пежо» и «Лада Гранта».
Очевидцы происшествия вызвали полицию, и незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники УМВД России по городу Туле задержали подозреваемого.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU