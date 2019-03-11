2019-03-11T10:16:38+03:00
Происшествия

В Пролетарском округе Тулы устраняют аварийную ситуацию на сети водоснабжения

Из-за порыва трубы диаметром 500 мм ряд домов остался без воды
Мария ВЛАСОВА
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В Пролетарском округе Тулы устраняют аварийную ситуацию на сети водоснабжения. Специалисты ведут работы около дома 6 по улице Хворостухина. Именно здесь утром 11 марта произошла течь в грунте и был обнаружен порыв трубы диаметром 500 мм. Из-за аварии без воды остался ряд домов Пролетарского округа.

Сейчас аварийный участок отключен. АО «Тулагорводоканал» перевел потребителей на резервную линию. Водоснабжение восстановлено во всех домах, кроме ул. Хворостухина, 6 и ул. Бондаренко, 9, детского сада № 51 на ул. Бондаренко, 17. В дошкольное учреждение организован подвоз воды.

Аварию планируется устранить к 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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