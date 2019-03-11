Туляки могут сообщить, где "торгуют смертью"

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-11T10:10:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С 11 по 22 марта 2019 года, на территории Тульской области проводится 1-й этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция проводится с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Одна из важных составляющих мероприятий - активизация деятельности по приему оперативной информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, обращений и предложений от граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

УМВД России по Тульской области для этого обеспечена работа круглосуточного телефонного номера – 32-22-49.

ИСТОЧНИК KP.RU