2019-03-11T09:47:45+03:00
Звезды

Тульская область представила новые туристические проекты

XIV международная туристическая выставка «Интурмаркет 2019» проходит с 9 по 11 марта в Москве
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Тульская область представила на выставке «Интурмаркет 2019» новые туристические проекты. Среди них - «Эстетическое направление», «Тула – мастерская России» и «Гастрономическое путешествие», которые станут опорными в течение летнего сезона – 2019.

Отмечено, что летом событийный календарь в регионе будет насыщен не только яркими многотысячными фестивалями, но и постоянными театральными постановками на Тульской набережной и пешеходной улице Металлистов, что особенно актуально в Год театра в России.

В ходе выставки также был представлен стенд Тульской области. Интерес посетителей вызывают 2 тематические экспозиции: одна посвящена летнему сезону в регионе, другая - проекту «500-летие Тульского кремля как начало создания Большой засечной черты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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