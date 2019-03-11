2019-03-11T09:37:33+03:00
Общество

В Туле появятся «плавающие люки»

Об этом стало известно 11 марта в ходе оперативного совещания
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Фото: Юлия КУДЫМОВАФото: Юлия КУДЫМОВА
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Весной в Туле планируется замена 100 люков по новой технологии. Начаты работы по ремонту колодцев с применением технологии «плавающий люк».

Ее особенность заключается в том, что верхняя часть плавающего люка опирается на конструкцию дорожного полотна и при изменении уровня дорожного полотна меняется и высота плавающего люка.

В случае использования именно «плавающего» люка из высокопрочного чугуна исключается перекос люка по отношению к дорожному полотну, с дальнейшим смещением нагрузки на крышку люка, и как следствие, поломка люка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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