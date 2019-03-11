В Туле появятся «плавающие люки»
Об этом стало известно 11 марта в ходе оперативного совещания
Фото: Юлия КУДЫМОВА
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Весной в Туле планируется замена 100 люков по новой технологии. Начаты работы по ремонту колодцев с применением технологии «плавающий люк».
Ее особенность заключается в том, что верхняя часть плавающего люка опирается на конструкцию дорожного полотна и при изменении уровня дорожного полотна меняется и высота плавающего люка.
В случае использования именно «плавающего» люка из высокопрочного чугуна исключается перекос люка по отношению к дорожному полотну, с дальнейшим смещением нагрузки на крышку люка, и как следствие, поломка люка.
ИСТОЧНИК KP.RU