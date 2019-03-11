В Туле вода в Упе поднялась на 40 см

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-11T10:54:54+03:00

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Вода в реке Упе поднялась на 40 см. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации города Тулы.

По данным наблюдений за прохождением паводка за последние 20 лет, наибольший подъем воды в реке Упа был зафиксирован в 2012 году на уровне 545 сантиметров, при критическом уровне 450 сантиметров. В 2018 году уровень подъема составил 492 сантиметра. Наибольший подъем уровня воды наблюдался 9 апреля 2018 года.

Для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод, с учетом возможной обстановки которая может сложиться для Тулы в период прохождения паводковых вод, спланированы и выполняются следующие мероприятия:

1. Администрацией муниципального образования город Тула принято постановление от 01.02.2019 № 298 «О подготовке и проведении безаварийного пропуска весенних паводковых вод на территории муниципального образования город Тула в 2019 году», которым утвержден План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод в муниципальном образовании город Тула в 2019 году, определены задачи должностным лицам, разработан перечень противопаводковых мероприятий и сроки их выполнения.

2. Проведена оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования город Тула в период прохождения паводковых вод.

3. Уточнены данные по районам возможного подтопления, включая численность населенных пунктов, численность населения, количество промышленных объектов и объектов инфраструктуры, количество мостов и переездов, которые могут быть подтоплены. На время паводка по сценарию 2012 года могут быть подтоплены 12 участков:

- в Пролетарском округе – 1 участок: Пролетарская набережная; 2 участок: ул. Пробная-ул. Ложевая-ул. Гармонная-ул.Чапаева, 3 участок – ул. Криволученская-ул. Горсовета,4 участок – ул. Калинина;

- Зареченский округ – 1 участок: набережная Дрейера-ул. Ствольная-ул. Курковая-ул.Пороховая; 2 участок: ул. Курская- ул. Арсенальная, 3 участок: площадь Ряжского вокзала;

- Центральный округ – 1 участок: ул. Хомутовская-ул. Шишкина-ул. Либкнехта, д. Нижние Присады;

- Привокзальный округ – тупик реки Воронки,1-й Лихвински проезд, 2-й Лихвинский проезд, улица Васина, ул. Нижняя Упская, ул. Речная. Кроме того, возможно подтопление автомобильных мостов у села Федоровка и Берники без нарушения транспортного обеспечения, а также мост в Нижних Присадах.

Частично могут быть подтоплены 10 предприятий, в том числе ПО «Туламашзавод», ПАО «Тульский оружейный завод», ПАО «Завод Тула», АО «Тулажелдормаш».

4. Проведен мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений расположенных на территории города Тулы, а также гидротехнических сооружений тульских предприятий.

5. Проведены ремонтно-восстановительные работы на 4-х ГТС: в населенных пунктах Алешня, Слободка, Иншинский, Косая Гора. В 2019 году запланированы ремонтно-восстановительные работы на 2-х ГТС в населенных пунктах Харино и Косая Гора. Гидротехнические сооружения к пропуску весенних паводковых вод готовы.

6. Аварийно-диспетчерские службы и аварийно-ремонтные бригады подготовлены к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально значимых объектов.

7. Подготовлены силы и средства по обеспечению бесперебойного функционирования в период весеннего паводка инженерных сетей и сооружений, связанных с обслуживанием жилищного фонда и транспорта, объектов коммунально-бытового назначения, медицинских учреждений и других потребителей города.

8. Проведена адресная работа с населением, проживающим в зонах возможного подтопления.

9. Спланировано круглосуточное дежурство оперативной группы МУ «ЦГЗСР г. Тулы», с ежедневным объездом участков, попадающих в зоны подтопления.

10. Организован контроль уровня подъема воды в р. Упе и р. Воронке, а также мониторинг паводковой обстановки при изменении уровня подъема воды и в случае сбросов воды водохранилищами.

11. Проводится мониторинг состояния ливневой канализации. Запланированы работы по прочистке водопропускных труб, расположенных под проезжей частью дорог, по очистке приемных решеток перед водопропускными трубами Щегловского ручья.

12. Предусмотрена организация оповещения населения в случае подтопления жилого сектора и придомовых построек силами сотрудников главных управлений администрации города по территориальным округам и МУ «ЦГЗСР г. Тулы». Оповещение граждан при угрозе или возникновении подтопления будет проводиться с использованием СМИ, телефонной связи, подомовых обходов, а при необходимости, с использованием подвижных патрульно-постовых машин УМВД по городу Туле.

13. Созданы запасы необходимых материально-технических резервов для ликвидации подтоплений. Спланировано выделение специальной и водооткачивающей техники для устранения подтоплений.

ИСТОЧНИК KP.RU