В Пролетарском районе Тулы снова нет воды

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-11T10:23:03+03:00

Изменить размер текста: A A

11 марта 2019 года, в Пролетарском округе Тулы произошла коммунальная авария. Дома туляков остались без воды.

Как сообщили на оперативном совещании в администрации Тулы, ситуация находится контроле.

В течение часа потребителей переведут на резервную линию, вода будет дана во все дома, кроме двух и 51-ого детского сада. В последние будет осуществлен подвоз воды.

Специалисты обещают устранить аварию до 18:00 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU