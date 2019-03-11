2019-03-11T10:23:03+03:00
Происшествия

В Пролетарском районе Тулы снова нет воды

Произошла коммунальная авария
Виктория ЯКУШИНА
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11 марта 2019 года, в Пролетарском округе Тулы произошла коммунальная авария. Дома туляков остались без воды.

Как сообщили на оперативном совещании в администрации Тулы, ситуация находится контроле.

В течение часа потребителей переведут на резервную линию, вода будет дана во все дома, кроме двух и 51-ого детского сада. В последние будет осуществлен подвоз воды.

Специалисты обещают устранить аварию до 18:00 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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