В Тульской области сгорел дотла деревянный сарай
В результате происшествия никто не пострадал
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10 марта в д. Рыльское Куркинского района загорелся деревянный сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:29.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал, сарай сгорел полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 2 человека и 1 единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU