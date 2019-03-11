В Тульской области сгорел дотла деревянный сарай

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-11T09:16:03+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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10 марта в д. Рыльское Куркинского района загорелся деревянный сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:29.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал, сарай сгорел полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 2 человека и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU