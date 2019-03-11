В Донском загорелось заброшенное здание
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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10 марта 2019 года, в 16:55 в службу спасения сообщили о пожаре в неэксплуатируемом строении, расположенном по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Набережная.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-77.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU