В Донском загорелось заброшенное здание

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-11T09:13:21+03:00

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10 марта 2019 года, в 16:55 в службу спасения сообщили о пожаре в неэксплуатируемом строении, расположенном по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Набережная.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-77.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU