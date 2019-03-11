Пять человек тушили горящий гараж в поселке Гвардейский
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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10 марта 2019 года в 21:00 в службу спасения сообщили о пожаре в кирпичном гараже, расположенном по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Гвардейский.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-47.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в гараже сгорел мусор.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единица техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU