Пять человек тушили горящий гараж в поселке Гвардейский

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-11T09:10:29+03:00

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10 марта 2019 года в 21:00 в службу спасения сообщили о пожаре в кирпичном гараже, расположенном по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Гвардейский.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-47.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в гараже сгорел мусор.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU