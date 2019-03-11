В тульском поселке Скуратово ночью сгорел "ВАЗ-2107"

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-11T09:11:31+03:00

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11 марта в п. Скуратово на ул. Володарского загорелся автомобиль "ВАЗ-2107". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:49.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Выгорел моторный отсек, обгорели два передних колеса, оплавилась торпеда. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU