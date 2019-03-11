В тульском поселке Скуратово ночью сгорел "ВАЗ-2107"
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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11 марта в п. Скуратово на ул. Володарского загорелся автомобиль "ВАЗ-2107". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:49.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Выгорел моторный отсек, обгорели два передних колеса, оплавилась торпеда. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU