11 марта в Туле ограничат движение транспорта
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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11 марта 2019 года, в Туле пройдет работы по удалению аварийных деревьев.
В связи с этим будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспорта с 11:00 до 16:00 по ул. Первомайской на участке от ул. Бундурина до ул. Фрунзе.
11 марта 2019 года, в период производства работ движение троллейбусов маршрута № 4, автобусов маршрутов №№ 11, 15, 26, 40К, 58 будет осуществляться по измененной схеме:
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ИСТОЧНИК KP.RU