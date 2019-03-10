11 марта в Туле ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-10T18:03:40+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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11 марта 2019 года, в Туле пройдет работы по удалению аварийных деревьев.

В связи с этим будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспорта с 11:00 до 16:00 по ул. Первомайской на участке от ул. Бундурина до ул. Фрунзе.

11 марта 2019 года, в период производства работ движение троллейбусов маршрута № 4, автобусов маршрутов №№ 11, 15, 26, 40К, 58 будет осуществляться по измененной схеме:

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ИСТОЧНИК KP.RU