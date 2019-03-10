РПЛ проверит поле стадиона тульского "Арсенала" 11 марта
Руководство клуба надеется, что предстоящий матч с "Енисеем" все-таки сможет пройти в Туле
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Комиссия РПЛ проверит состояние газона Центрального стадиона в Туле в понедельник, 11 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора тульского "Арсенала" Дмитрия Балашова.
Отметим, что ранее комиссия забраковала качество газона, и матчи тульского "Арсенала" с ЦСКА и "Оренбургом" перенесли на нейтральные поля.
Руководство клуба надеется, что предстоящий матч с "Енисеем" все-таки сможет пройти в Туле.
Игра запланирована на 16 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU