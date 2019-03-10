Тулячка поблагодарила полицейских за помощь в поиске ее мобильника
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В УМВД России по Тульской области обратилась тулячка. Она выразила благодарность сотрудникам отдела полиции «Центральный».
Женщина отметила оперативников уголовного розыска, которые быстро прибыли по ее сообщению о пропаже мобильника, приняли скорые меры к его поиску, в результате чего телефон был найден.
При этом женщина поблагодарила за вежливое и внимательное отношение со стороны полицейских и искреннюю заинтересованность в решении проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU