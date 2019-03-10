Тульский «Музейный марафон» стал лучшей региональной программой развития сферы детского туризма

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-10T13:03:07+03:00

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Представители министерства культуры Тульской области приняли участие в расширенном совещании Межрегиональной культурно-познавательной программы по теме «Этнотуризм и народные художественные промыслы и ремёсла как драйверы развития территорий, туристических и креативных кластеров», а также в заседании экспертного совета по туризму Комитета по физической культуре, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ и Координационного совета проекта «Живые уроки».

На заседании подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшие практики детского туризма – 2018».

Победителем в номинации «Лучшая региональная программа развития сферы детского туризма» стал проект тульского региона «Музейный марафон».

ИСТОЧНИК KP.RU