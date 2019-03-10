На улице Лейтейзена в Туле вспыхнул "Ягуар"
Причина пожара в Туле устанавливается.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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10 марта 2019 года, в 05:37 в службу спасения сообщили о пожаре в автомобиле "Ягуар-ИксФ" на улице Лейтейзена в Туле.
На место ЧП незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-11 и ПСЧ-4.
Вместе они побороли огонь за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате возгорания обгорели передние колеса, выгорел моторный отсек, оплавилась приборная панель.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU