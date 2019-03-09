2019-03-09T17:20:52+03:00
Общество

Ситуация по заболеваемости корью в Тульской области оценивается как благополучная

Виктория ЯКУШИНА
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Ситуация по заболеваемости корью в Тульской области оценивается как благополучная, в 2019 году случаев кори не зарегистрировано.

В 2018 году в области зарегистрировано 16 случаев кори – все среди непривитых лиц, последний случай зарегистрирован в октябре.

Вместе с тем, учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию по данному заболеванию в мире и Российской Федерации, в том числе соседних регионах риск завоза и распространения кори среди населения области остается высоким.

Основным и самым эффективным методом предупреждения заболевания является иммунизация, которая предусматривает получение двух доз вакцины - планово детям в 1 год и 6 лет, взрослым до 35 лет с интервалом не менее 3 месяцев, а также взрослым из групп риска до 55 лет.

Привиться против кори можно в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства или коммерческих медицинских организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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