12 марта передвижной стоматологический комплекс будет работать в селе Молоденки
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12 марта 2019 года, с 11:00 до 15:00 при Молоденском ФЗП ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» будет работать передвижной стоматологический комплекс.
Осмотр с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии и лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля будут осуществляться без предварительной записи.
Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
ИСТОЧНИК KP.RU