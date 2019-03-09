12 марта передвижной стоматологический комплекс будет работать в селе Молоденки

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-09T17:19:20+03:00

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12 марта 2019 года, с 11:00 до 15:00 при Молоденском ФЗП ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» будет работать передвижной стоматологический комплекс.

Осмотр с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии и лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля будут осуществляться без предварительной записи.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU