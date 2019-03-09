10 марта на портале услуг Госархива Тульской области удаленный доступ к документам будет бесплатным

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-09T17:12:15+03:00

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10 марта, в День Архивов России, на портале услуг Государственного архива Тульской области удаленный доступ к документам будет бесплатным (с 00.00 до 24.00).

Жители Тульской области и других регионов смогут ознакомиться с электронными образами оцифрованных документов архивного фонда Тульской области, что позволит каждому заглянуть вглубь истории на несколько веков (документы ГУ ГАТО охватывают период до второй половины XVIII в., т.е. до эпохи императрицы Екатерины II).

С помощью портала услуг ГУ ГАТО пользователи смогут получить все услуги архива, не выходя из дома.

Зарегистрированные пользователи портала смогут осуществить просмотр:

- метрических книг (церковных книг регистрации рождений, бракосочетаний и смертей),

- ревизских сказок (периодических переписей населения),

- исповедных росписей (посемейных списков прихожан, которые были на исповеди),

- фотодокументов и фотоальбомов и др. видов источников.

Кроме того, приглашаем туляков и всех желающих к проведению генеалогических исследований: истории происхождения рода, фамилии, занятия предков, их сословной принадлежности.

ИСТОЧНИК KP.RU