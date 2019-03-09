В Туле прошло выездное совещание по вопросам улично-дорожной сети

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-09T16:42:50+03:00

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Сегодня, 9 марта 2018 года, объезд города провел заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

В выездном совещании принимали участие заместитель начальника управления - начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев и директор НПЦ «Фитогенетика» Анна Шипунова.

В рамках совещания были обсуждены вопросы организации дорожного движения в непосредственной близости от центра, определены мероприятия и даны поручения по срокам их реализации.

Также был проинспектирован ход выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту на следующих объектах: ул. Советская, ул. Калинина, ул. Демидовская Плотина, ул. Майская, ул. Пролетарская.

ИСТОЧНИК KP.RU