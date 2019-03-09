В праздничные дни за порядком в городе проследят дежурные

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-09T14:28:32+03:00

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9 и 10 марта организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

9 марта дежурит Картышов Александр Юрьевич, начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу.

10 марта дежурит Ярцев Дмитрий Олегович, заместитель начальника управления - начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU