В праздничные дни за порядком в городе проследят дежурные
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9 и 10 марта организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.
9 марта дежурит Картышов Александр Юрьевич, начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу.
10 марта дежурит Ярцев Дмитрий Олегович, заместитель начальника управления - начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU