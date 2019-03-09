В Узловой загорелось заброшенное здание
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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8 марта 2019 года в 11:22 на улице Тельмана в городе Узловая Тульской области произошел пожар в неэксплуатируемом строении.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-30.
Вместе они совладали с огнем за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия прогорел пол, сгорел дверной проем.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU