В Узловой загорелось заброшенное здание

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-09T14:26:02+03:00

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8 марта 2019 года в 11:22 на улице Тельмана в городе Узловая Тульской области произошел пожар в неэксплуатируемом строении.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-30.

Вместе они совладали с огнем за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия прогорел пол, сгорел дверной проем.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU