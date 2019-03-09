В Донском шесть человек тушили пожар в постройке

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-09T13:55:49+03:00

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8 марта 2019 года в 12:54 в службу спасения сообщили о пожаре в постройке, расположенной по адресу:Тульская область, г. Донской, ул. Розы Люксенбург.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-77.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия прогорело потолочное перекрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU