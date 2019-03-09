В Донском шесть человек тушили пожар в постройке
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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8 марта 2019 года в 12:54 в службу спасения сообщили о пожаре в постройке, расположенной по адресу:Тульская область, г. Донской, ул. Розы Люксенбург.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-77.
Пламя удалось погасить за 4 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия прогорело потолочное перекрытие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU