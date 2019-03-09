8 марта в Малахово вспыхнула баня

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-09T13:02:47+03:00

Изменить размер текста: A A

8 марта 2019 года, в 21:28 в службу спасения сообщили о пожаре в бане, расположенной по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Малахово, ул. Июльская.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-42, по одному пожарному расчету ПЧ-107 и ПЧ-32.

Пламя удалось погасить за 10 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия баня выгорела внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU