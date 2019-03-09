8 марта в Малахово вспыхнула баня
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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8 марта 2019 года, в 21:28 в службу спасения сообщили о пожаре в бане, расположенной по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Малахово, ул. Июльская.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-42, по одному пожарному расчету ПЧ-107 и ПЧ-32.
Пламя удалось погасить за 10 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия баня выгорела внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU