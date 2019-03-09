В Тульской области две женщины попались на краже из камеры хранения супермаркета

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-09T12:50:22+03:00

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Сотрудники полиции в Ефремовском районе поймали подозреваемых в краже.

Жертвой преступления стал 30-летний житель райцентра.

Как выяснилось, мужчина, придя в сетевой супермаркет, оставил свои вещи в ячейке для хранения, но забыл закрыть ее на ключ. Этим воспользовались две женщины, находившиеся в это время в торговой точке.

Похитительницы забрали из ящика электрощипцы и продукты питания. Ущерб составил 3 500 рублей.

31-летняя ранее судимая местная жительница и ее 30-летняя знакомая были пойманы правоохранителями и признались им в содеянном.

Похищенное у них изъяли.

Полицейские выясняют все детали кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU