В ДТП с "семеркой" и "Опелем" под Тулой пострадали люди
Подробности выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
9 марта 2019 года, в 00:56 на 285-ом км трассы М-2 "Крым" в Чернском районе Тульской области произошло ДТП.
Столкнулись "Опель" и "ВАЗ-2107".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU