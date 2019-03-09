2019-03-09T11:51:46+03:00
Происшествия

В ДТП с "семеркой" и "Опелем" под Тулой пострадали люди

Подробности выясняются
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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9 марта 2019 года, в 00:56 на 285-ом км трассы М-2 "Крым" в Чернском районе Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись "Опель" и "ВАЗ-2107".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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