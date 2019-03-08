9 марта в Туле пройдут кинопоказы пяти международных короткометражных хитов

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-08T17:36:48+03:00

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9 марта в Большом зале «Октавы» пройдут кинопоказы пяти международных короткометражных хитов, объединенных одним девизом — Girl’s power! Кинопрограмма «Короткий метр: вся власть женщинам» будет посвящена жизни женщин Ирана, России, Великобритании и Индонезии.

Это пять историй о том, что такое быть женщиной в мужском мире, полном стереотипов, догм, моральных и религиозных установок.

Начало сеанса в 19:00. Вход свободный, регистрация по ссылке. Возрастной ценз - 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU