Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравляют с Международным женским днем
Глава Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Евгений Авилов поздравляют тулячек с праздником.
В официальном поздравлении, в частности, говорится: «8 Марта – радостный день, полный света, счастья, красоты и надежд. И все мы встречаем его с весенним настроением.
Мама, жена, дочь, бабушка, сестра, учительница, наставница, коллега – у каждого из нас есть женщины, которым мы хотим дарить цветы и подарки, чьих улыбок и добрых слов мы ждем, кого мы любим и хотим всегда видеть рядом. Каждая женщина достойна самого лучшего.
Тулячки славятся не только своей красотой. Среди вас много умелых мастериц, настоящих профессионалов, прекрасных педагогов, успешных спортсменок и деятелей культуры. Вам любое дело по плечу! И при этом каждая из вас является хранительницей очага. Вы умеете дарить любовь и сострадание, силу и поддержку, счастье и нежность, мудрость и доброту.
Пусть и в будни вас окружает волшебная атмосфера весеннего праздника. Желаем вам душевного тепла и гармонии, любви и благополучия. Пусть рядом всегда будут родные и близкие люди. Солнца, счастья, мира!»
ИСТОЧНИК KP.RU