В Туле эвакуировали людей из ТЦ "Макси"
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Как сообщили редакции «Комсомолки» очевидцы, в торговом центре «Макси» прошла эвакуация посетителей. Прибыли пожарные машины.
Мы обратились за комментарием в МЧС по Тульской области.
Выяснилось, что тревога оказалась ложной. В одном из бытовых помещений торгового центра сработала пожарная сигнализация. Датчики среагировали на работающую микроволновку, в которой сотрудники грели обед.
Зато бдительность сотрудников МЧС в предпраздничный день оказалась на высоте.
ИСТОЧНИК KP.RU