2019-03-07T17:20:51+03:00
Общество

В Туле эвакуировали людей из ТЦ "Макси"

Юлия КУДЫМОВА
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Как сообщили редакции «Комсомолки» очевидцы, в торговом центре «Макси» прошла эвакуация посетителей. Прибыли пожарные машины.

Мы обратились за комментарием в МЧС по Тульской области.

Выяснилось, что тревога оказалась ложной. В одном из бытовых помещений торгового центра сработала пожарная сигнализация. Датчики среагировали на работающую микроволновку, в которой сотрудники грели обед.

Зато бдительность сотрудников МЧС в предпраздничный день оказалась на высоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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