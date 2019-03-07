2019-03-07T16:55:13+03:00
Общество

В Туле пройдет тематический прием граждан представителями министерства имущественных и земельных отношений области

Мероприятие запланировано в соответствии с Графиком проведения тематических приемов граждан в режиме видеосвязи в 2019 году 26 марта с 10:00
Виктория ЯКУШИНА
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К министру имущественных и земельных отношений Тульской области Михаилу Пантелееву туляки могут обратиться по вопросам предоставления земельных участков, кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Тульской области, осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Тула.

Директор департамента имущественных и земельных отношений Ольга Астахова готова ответить на вопросы по предоставлению земельных участков, порядку самостоятельного формирования земельного участка многодетными гражданами для оформления в собственность бесплатно.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону:

(4872) 30-62-75. Тематический прием организуется в режиме видеосвязи с использованием системы личного приема.

В день тематического приема граждане приходят в соответствующие администрации муниципальных образований по месту жительства в специально оборудованные помещения, в которых установлена система личного приема, в определенное согласно записи время (списки записавшихся граждан будут направлены дополнительно).

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Контактные лица для взаимодействия: Ивина Жанна Викторовна, главный советник отдела прохождения документов управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан аппарата правительства Тульской области, e-mail:Zhanna.Ivina@tularegion.ru, контактный телефон: (4872) 24-51-77; по техническим вопросам – Володин Константин Алексеевич, начальник отдела инфраструктурных сервисов ГАУ ТО «ЦИТ», e-mail: Konstantin.Volodin@tularegion.ru, контактный телефон: 24-99-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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