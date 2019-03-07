В Тульской области бухгалтера осудили за хищение денег школы
Женщине назначено наказание в виде штрафа
Изменить размер текста:
52-летняя главный бухгалтер одного из общеобразовательных учреждений Арсеньевского района Тульской области признанна судом виновной в присвоении.
Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, днем 11 марта 2016 года женщина похитила 3000 рублей с лицевого счета школы, перечислив их на реквизиты своего банковского счета.
Обвиняемая признала вину в содеянном.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU