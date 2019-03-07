В Тульской области бухгалтера осудили за хищение денег школы

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-07T16:41:57+03:00

Изменить размер текста: A A

52-летняя главный бухгалтер одного из общеобразовательных учреждений Арсеньевского района Тульской области признанна судом виновной в присвоении.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, днем 11 марта 2016 года женщина похитила 3000 рублей с лицевого счета школы, перечислив их на реквизиты своего банковского счета.

Обвиняемая признала вину в содеянном.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU