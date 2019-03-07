2019-03-07T16:35:55+03:00
Общество

Многодетные мамы из Тульской области посетят праздничный концерт в Кремле

Данная инициатива принадлежит Алексею Дюмину
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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7 марта 2019 года, в Государственном Кремлевском дворце в Москве пройдет праздничный концерт «Будьте счастливы всегда!», посвященный Международному женскому дню.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина праздничный вечер посетят 40 многодетных и приемных мам из Тульской области. Этот подарок к весеннему празднику получили самые активные мамы, в том числе награжденные знаком «Материнская слава».

Поздравят женщин с главной сцены страны: Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, группа «A’Studio», Олег Газманов, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Сергей Мазаев, Пелагея, Алсу, Леонид Агутин, Жасмин, Владимир Пресняков, группа «КВАТРО», Согдиана, Алексей Татаринцев, Балет Аллы Духовой «TODES», а также Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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