Судебные приставы поздравили тулячек с наступающим праздником весенними открытками

СЕГОДНЯ 16:12 2019-03-07T16:12:29+03:00

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В преддверии Международного женского дня 8 Марта работники УФССП по Тульской области провели праздничную акцию «Весенняя открытка».

В городских судах судебные приставы встречали посетительниц не только улыбкой и приветствием, но и вручением красочной открытки с теплыми поздравлениями.

Руководитель ведомства - главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков и заместитель руководителя Управления Виктор Бугаев поздравили тулячек в ходе проведения личного приема граждан – женщины получили от руководства Управления праздничную открытку и весенние цветы.

Посетительниц отделов судебных приставов в ходе приема граждан также поздравляла мужская половина коллектива УФССП России по Тульской области.

Коллектив УФССП России по Тульской области поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 Марта с пожеланиями крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и любви. Пусть всегда улыбается ваше сердце – наполненное светом и согревающее теплом. С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU