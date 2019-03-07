В УМВД прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню
7 марта 2019 года в Управлении МВД России по Тульской области прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню.
В адрес женщин, несущих службу в ОВД региона, звучали музыкальные поздравления и слова благодарности руководителей Управления.
В УМВД прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню1.
В УМВД прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню.
Глава регионального силового ведомства Сергей Галкин вручил наиболее отличившимся сотрудницам ведомственные награды.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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