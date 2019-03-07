СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-07T16:06:59+03:00

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Отличившимся сотрудницам на торжественном собрании вручили ведомственные награды [видео]

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7 марта 2019 года в Управлении МВД России по Тульской области прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню.

В адрес женщин, несущих службу в ОВД региона, звучали музыкальные поздравления и слова благодарности руководителей Управления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/695927" frameborder="0"></iframe> В УМВД прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню1.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/695926" frameborder="0"></iframe> В УМВД прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню.

Глава регионального силового ведомства Сергей Галкин вручил наиболее отличившимся сотрудницам ведомственные награды.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU