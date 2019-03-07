Житель Тульской области до смерти забил ногами и руками пьяного знакомого

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-07T15:36:25+03:00

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу

Изменить размер текста: A A

В Тепло-Огаревском районе 51-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, в период с 20:00 минут 31 декабря 2018 года до 6:15 минут 1 января 2019 года, он со своим знакомым был в одном из домов деревни Дикополье Тепло-Огаревского района Тульской области. Там они выпивали.

В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, и они начали друг друга оскорблять. В результате обвиняемый избил потерпевшего руками по голове и лицу, от чего тот упал на пол. После этого он добил его ногами по туловищу и конечностям.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина его подтверждается в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU