По пьяной лавочке: жительница Тульской области осуждена за убийство мужа
В Плавске 52-летня женщина признана судом виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу, повлекшем его смерть.
Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, днем 18 ноября 2018 года, супруги выпивали в своем доме на улице 50 лет Октября города Плавска Тульской области.
В пьяном состоянии между ними возник конфликт, в результате которого женщина вооружилась кухонным ножом и ударила им мужа в грудь.
Он был доставлен в больницу, где и скончался.
Обвиняемая признала свою вину. Приговором суда ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU