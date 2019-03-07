По пьяной лавочке: жительница Тульской области осуждена за убийство мужа

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-07T15:23:22+03:00

Приговором суда ей было назначено наказание в виде лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Плавске 52-летня женщина признана судом виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу, повлекшем его смерть.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, днем 18 ноября 2018 года, супруги выпивали в своем доме на улице 50 лет Октября города Плавска Тульской области.

В пьяном состоянии между ними возник конфликт, в результате которого женщина вооружилась кухонным ножом и ударила им мужа в грудь.

Он был доставлен в больницу, где и скончался.

Обвиняемая признала свою вину. Приговором суда ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU