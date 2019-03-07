2019-03-07T15:11:33+03:00
Общество

В Тульской области все несанкционированные свалки, выявленные на 1 января 2019, будут ликвидированы до конца года

Таково поручение губернатора Тульской области Алексея Дюмина
Виктория ЯКУШИНА
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В 2018 году в Тульской области были рекультивированы две несанкционированные свалки в Щекинском и Богородицком районах, а также ликвидированы семь свалок в городах Ефремове, Туле и Алексине.

Кроме того, в 2018 году была организована разработка проектной документации на еще четыре закрытых объекта размещения отходов в Арсеньевском, Богородицком (2), Одоевском районах. Получены необходимые заключения государственной экологической экспертизы, а также оценка достоверности ее сметной стоимости.

Проектная документация передана администрациям муниципальных образований. Реализация проектов запланирована на 2019 год при наличии соответствующего финансирования.

В этом году будет продолжена работа по ликвидации выявленных ранее объектов накопленного вреда окружающей среде. Речь идет о рекультивации объектов размещения отходов, не соответствующих установленным требованиям, и ликвидации муниципальных свалок площадью до 1 га.

Совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта министерство природных ресурсов и экологии Тульской области продолжает работу по мониторингу несанкционированных свалок.

Кроме того, ведется систематический мониторинг наличия локальных стихийных свалок по информации, представляемой муниципалитетами. В 2018 году выявлено 1783 места несанкционированного размещения ТКО, из них ликвидировано 1569 (87,9 %).

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина все свалки, выявленные по состоянию на 1 января 2019 года, будут ликвидированы в течение года.

Кроме того, в нынешнем году планируется предоставлять межбюджетные трансферты на создание контейнерных площадок только тем муниципалитетам, которые утвердили реестры мест накопления ТКО. Это также снизит количество новых свалок в населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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