2019-03-07T14:41:21+03:00
Общество

"Будьте счастливы – в эти праздничные дни и всегда": Алексей Дюмин поздравил женщин с 8 Марта

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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7 марта 2019 года в Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жительниц региона с наступающим праздником.

- Этот день посвящен вам – милым, красивым, замечательным женщинам. Нашим мамам и бабушкам, которые заботятся о нас с самых ранних лет. Женам, которые хранят домашний уют. Коллегам, которые усердно трудятся наравне с мужчинами, а порой – даже более ответственно. Мы очень любим и ценим вас. Спасибо вам за чуткость, искренность и материнскую любовь. Будьте счастливы – в эти праздничные дни и всегда. Пусть все ваши мечты исполняются! А мы, мужчины, приложим для этого все усилия, - сказал Алексей Дюмин.

Мероприятие продолжилось выступлением Тульского симфонического оркестра с участием солистов Большого театра и национальных оркестров России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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