В Тульской области пройдет профилактическая акция «Женское здоровье»

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-07T11:20:43+03:00

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9 марта 2019 года в Тульской области состоится профилактическая акция «Женское здоровье». Акция приурочена к Международному женскому дню - 8 марта и направлена на сохранение здоровья женщин, а также выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.

Все участники акции смогут бесплатно пройти такие обследования, как флюорография легких, маммография, ультразвуковое исследование молочной железы, осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта, дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи. Кроме того, будет производиться экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей и экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.

По итогам скринингового обследования будут проведены консультации врачами-специалистами и даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, при необходимости - рекомендации по дальнейшему дообследованию в государственных учреждениях здравоохранения.

К участию в акции будут привлечены волонтеры-медики, которые проведут анкетирование среди участниц акции по определению их отношения к своему здоровью, а также будут распространять различные информационные материалы.

Приглашаем всех женщин, которым не безразлично их здоровье, 9 марта 2019 года с 11.00 до 16.00 принять активное участие в акции.

Места проведения акции:

- в Туле – площадь ТРЦ «Макси»;

- в Алексине – Центральная площадь;

- в Ефремове – площадка «Гипермаркета Магнит»

- в Новомосковске - Центральная площадь;

- в Суворове - Дворцовая площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU