Туляки могут оставить заявку на проведение ремонта городских улиц
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До старта работ по текущему ремонту дорог в Туле производится частичная замена полотна литым асфальтом.
Оставить заявку на выполнения аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:
1. Отправить обращение через сервис «Тула-без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер), либо через портал «Открытый регион 71».
2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.
3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
ИСТОЧНИК KP.RU